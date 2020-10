news

A Muyenga, una zona di Kampala in Uganda, Sant'Egidio distribuisce aiuti agli anziani impoveriti dalla pandemia

La Comunità di Kampala in Uganda è vicina da diversi anni agli anziani che vivono in povertà soprattutto negli "slum". Gli anziani, spesso abbandonati o emarginati, faticano ad andare avanti e, a causa del lockdown, non riescono ad accedere alle cure mediche e ad acquistare cibo che è diventato troppo caro.

Molti di loro si trovano in un forte stato di vulnerabilità. Per questo grazie a una raccolta alimentare promossa da Sant'Egidio è stato possibile fare una distribuzione di cibo, saponi e mascherine e altri beni di prima necessità per un largo gruppo di anziani del quartiere di Muyenga a Kampala.