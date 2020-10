news

A Beira la Giornata Internazionale degli Anziani si celebra con la consegna di 10 nuove case

Dieci case nuove, che compiono la promessa fatta dai giovani nei primi giorni dopo il ciclone Idai, che nel 2019 ha colpito il Mozambico e devastato la città di Beira.

Nella Giornata internazionale degli anziani, 1° ottobre, si fa festa con chi riceve oggi le ultime delle prime 53 case completate in un anno, come la consegna di nove case a Beira e una a Dondo. I giovani della Comunità di Sant’Egidio rinnovano la promessa di non lasciare soli gli anziani, che più risentono delle vicende dell’umanità, non solo la pandemia, ma anche i disastri ambientali, emergenze in cui non dimenticare i più deboli, ma essere al loro fianco.