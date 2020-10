news

A Bissau visite mediche e cibo: un aiuto concreto nella Giornata internazionale degli anziani

La visita della Ministra della Famiglia e Solidarietà Sociale, Maria Conceição Évora

Nell'ambito della Giornata internazionale degli anziani promossa dalle Nazioni Unite il 1° ottobre, la Comunità di Bissau ha organizzato visite mediche e una distribuzione di cibo per gli anziani del quartiere di Antula.



In questo periodo la Guinea-Bissau osserva le misure anti COVID-19 previste dallo stato di calamità nazionale dichiarato dall'autorità guineana. La Ministra della Famiglia e Solidarietà Sociale, Maria Conceição Évora, ha incontrato gli anziani presso la sede di Sant'Egidio, portando generi alimentari, prodotti igienici e mascherine. La ministra ha voluto conoscere le attività a favore degli anziani svolte a Bissau dalla Comunità, ed ha ringraziato Sant'Egidio per il suo impegno a favore delle persone vulnerabili, ma soprattutto di aver accolto gli anziani soli che sono spesso accusati di stregoneria e isolati dalla società.