La visita del Presidente Touadéra a Sant'Egidio. Pace e disarmo in Centrafrica alla vigilia delle elezioni

Durante il suo breve soggiorno a Roma, il Presidente della Repubblica Centrafricana, Faustin-Archange Touadéra, accolto da Andrea Riccardi, ha visitato la Comunità di Sant’Egidio. L'incontro è stata occasione per fare il punto sulla situazione del Paese e sui progressi delle iniziative di pace e dialogo che la Comunità da tempo porta avanti in Centrafrica.

Il presidente Touadéra ha ringraziato la Comunità di Sant'Egidio per il costante impegno per la pace, il disarmo e la riconciliazione nazionale, reso ancora più necessario nel delicato passaggio elettorale. Soddisfazione è stata espressa anche per lo sviluppo del programma DREAM, che nella capitale Bangui ha aperto il suo primo centro per la cura dell'HIV/AIDS.