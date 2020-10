news

Marco Impagliazzo: "Una società senza contatto con gli anziani si disumanizza". Intervista in studio a Siamo Noi (TV2000) - VIDEO

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Il Presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, descrive la situazione degli anziani che vivono in istituti, rsa, e le fragilità del modello di cura delle persone in età avanzata, alla luce dell'emergenza sanitaria determinata dal Covid-19.

Domiciliarità, condomini protetti, esperienze di cohousing sono alcune delle tante possibilità che aprono alternative all'unico modello a cui la società è abituata, quello dell'istituzionalizzazione. Al posto della preoccupazione di "trovare un posto" dove mettere gli anziani, si propone di trovare soluzioni in cui possano rimanere a casa e di non allontanarsi dagli affetti.



La lettera di Marco Impagliazzo sul Corriere della Sera »

L'appello Senza anziani non c'è futuro »

La puntata integrale di Siamo noi del 6 ottobre 2020 »