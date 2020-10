news

Pena di morte: Sant'Egidio ribadisce il suo impegno e presenta il nuovo sito della campagna per fermare la pena capitale

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In occasione della Giornata Mondiale contro la Pena di Morte, la Comunità di Sant’Egidio ribadisce il proprio impegno per l’abolizione di questa misura inumana e ingiusta, per la difesa della vita di ogni condannato e presenta il nuovo sito della Campagna per un mondo senza pena di morte.

La nuova piattaforma, con una grafica semplice ed essenziale, è fruibile su tutti i dispositivi (desktop, tablet e mobile) e vuole essere uno strumento che consenta di partecipare attivamente alla campagna, attraverso l’invio di appelli e petizioni, e la condivisione degli eventi online.

VAI AL NUOVO SITO

In questo tempo segnato dalla pandemia, le condizioni di coloro che vivono già in estremo isolamento in carceri di massima sicurezza e spesso in attesa di esecuzione, sono divenute ancora più drammatiche, in ogni parte del mondo.

La Comunità ha moltiplicato per questo i propri sforzi per umanizzare la vita dei detenuti. Ed è significativo che nel momento in cui l’umanità si è confrontata con una condizione di particolare vulnerabilità, sia sensibilmente cresciuto il numero di coloro che hanno voluto impegnarsi in questa battaglia per la difesa della vita umana, sia con l’adesione sempre più massiccia agli appelli per i condannati a morte, sia nell’adesione alla corrispondenza con i detenuti.

Sant’Egidio segue con attenzione l’evoluzione ed accompagna gli sforzi dei Paesi, come il Centrafrica e il Kazakistan, che decidono di consegnare alla storia la pena capitale e guarda con fiducia alla prossima Assemblea Generale dell’ONU che si terrà all’inizio del mese di dicembre, dove – dopo la pubblicazione di un rapporto specifico del Segretario Generale – sarà votata una nuova risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni, con una maggioranza che si preannuncia più ampia della precedente.