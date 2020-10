news

Memoria del 16 ottobre 1943, deportazione degli ebrei di Roma: sabato 17 ottobre ore 19,30 al Portico d'Ottavia

Come partecipare in presenza e online

Ci avviamo a ricordare il 16 ottobre 1943. Una delle date più buie della storia della città di Roma. Una memoria che la Comunità di Sant'Egidio e la Comunità ebraica di Roma hanno custodito in questi anni, coinvolgendo non solo le istituzioni, ma il popolo di Roma, le giovani generazioni, i nuovi europei.

Sabato 17 ottobre, saremo al Portico d'Ottavia, in Largo 16 ottobre 1943 alle ore 19,30.

Per motivi legati alla pandemia, non ci sarà la tradizionale marcia, ma l'evento prevede postazioni fisse e distanziate e la trasmissione in streaming.

Per chiedere la possibilità di partecipare in presenza si prega di compilare il form e di attendere conferma dalla segreteria organizzativa.

In caso di esaurimento posti o per tutti coloro che lo desiderano, si potrà seguire l'evento in streaming sul sito o sui canali Youtube e Facebook della Comunità di Sant'Egidio (si consiglia l'iscrizione ai canali per ricevere le notifiche al momento dell'avvio delle trasmissioni)