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PRAYER WITH MARY MOTHER OF THE LORD, FROM THE BASILICA OF SANTA MARIA IN TRASTEVERE
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Prayer with Mary Mother of the Lord, from the Basilica of Santa Maria in Trastevere
October 13 2020
-
ROME
,
ITALY
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