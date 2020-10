news

Liturgia eucaristica S.Maria in Trastevere in occasione dei 50 anni di sacerdozio di mons. Vincenzo Paglia a cui vanno i nostri migliori auguri - ONLINE

Sabato 24 ottobre, alle 19.30, nella liturgia eucaristica della basilica di Santa Maria in Trastevere, ringraziamo per i 50 anni di sacerdozio di monsignor Vincenzo Paglia.

Tanti auguri a don Vincenzo, che dagli inizi della Comunità di Sant’Egidio l’ha accompagnata con affetto e grande cura insieme a tutti gli incarichi della sua intensa vita ecclesiale, che lo ha visto per molti anni parroco a Santa Maria in Trastevere, poi vescovo a Terni, quindi a capo del Pontificio Consiglio per la famiglia e attualmente della Pontificia Accademia per la Vita e dell’Istituto Giovanni Paolo II.

Questa sera ci stringiamo attorno a lui e lo abbracciamo virtualmente non solo a Trastevere, ma online da tante parti del mondo.