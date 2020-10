news

La Parola di Dio ogni giorno 2021: il volume che guida la preghiera personale è in libreria

Un anno con la Scrittura, a cura di mons. Vincenzo Paglia

La Parola di Dio ogni giorno torna a scandire il tempo di un anno, mentre il mondo è segnato dalla pandemia. Abbiamo ancora tutti davanti agli occhi la scena della preghiera di papa Francesco, la sera del 27 marzo 2020.

Nel cuore di un mondo spaventato, in una piazza San Pietro vuota e flagellata dalla pioggia, si è alzato, solo, davanti a Dio, come un grande intercessore per la liberazione dalla pandemia. In tempo di forzato isolamento e di dispersione, la Parola di Dio ha unito e consolato i discepoli di Gesù, consapevoli della sua assicurazione: «Qualunque cosa chiederete nel mio nome, io la farò…» (Gv 14,13).

La Parola di Dio ogni giorno 2021 vuole essere un aiuto a proseguire nell’ascolto del Signore e a tenere le braccia alzate nella preghiera perché il Signore continui a proteggere il mondo dal male.

La preghiera è sempre necessaria. In questo tempo possiamo dire è indispensabile, per tutti.

Il volume è acquistabile in libreria o online sulle principali piattaforme.