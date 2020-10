news

Con il Covid-19 cresce la povertà ma anche la solidarietà. Un servizio di RaiNews sugli aiuti alimentari distribuiti dalla Comunità di Sant'Egidio

Raddoppiato e in alcuni casi triplicato l'aiuto della Comunità di Sant'Egidio perché c’è grande bisogno, soprattutto per chi soffre della chiusura delle proprie attività. Molte persone si sono messe in fila nei nostri centri di distribuzione di aiuto. Solo a Roma sono stati aperti 28 nuovi centri di distribuzione in tutti i quartieri. L'obiettivo è garantire che ci sia "cibo per tutti".

In 4 mesi, dall'inizio del lockdown di marzo, solo a Roma sono state donate circa 120 tonnellate di aiuti alimentari. Sono numeri che si replicano anche nelle altre città, segno non solo di una povertà che cresce, ma anche di una solidarietà in aumento.

