Speciale sullo Spirito di Assisi, martedì 27 ottobre alle 16:35 su Padre Pio TV (Canale 145). Ospite di "Storie di Comunità", don Angelo Romano

Stampa

Dopo l'Incontro Internazionale di Preghiera per la Pace tra le grandi religioni del mondo promosso dalla Comunità di Sant’Egidio, lo scorso martedì, continuiamo a parlare di dialogo interreligioso, preghiera e pace nella prossima puntata di Storie di Comunità, martedì 27 ottobre: giorno in cui ricorre proprio l’anniversario della prima storica giornata mondiale di preghiera per la pace voluta da Papa Giovanni Paolo II nel 1986 ad Assisi. In collegamento da Roma don Angelo Romano, rettore della Basilica di San Bartolomeo all’Isola.