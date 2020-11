news

Liturgia di Tutti i Santi a S.Maria in Trastevere in memoria di coloro che sono morti per gravi malattie. VIDEO

Sul sito è possibile accendere candele virtuali in memoria dei propri cari

Il 1° novembre, memoria di Tutti i Santi, la Comunità di Sant'Egidio ricorda in una liturgia a Santa Maria in Trastevere tutti coloro che sono morti di gravi malattie, a cui negli anni si è fatta vicina. Di ognuno di loro si ricorda il nome, perchè con ognuno la Comunità ha scritto una storia di amicizia personale che non finisce.

La liturgia è trasmessa in diretta il 1° novembre alle ore 12:00 sul sito www.santegidio.org, sulla Pagina Facebook e sul canale YouTube.

Sul sito è possibile accendere una candela virtuale per lasciare la propria preghiera di intercessione per i malati e di memoria dei defunti. Accendi una candela virtuale »