Genova solidale nella pandemia, perché ci sia cibo per tutti. Le distribuzioni alimentari della Comunità di Sant'Egidio

Servizio del TGR Liguria

In uno degli otto centri di distribuzione alimentare a Genova della Comunità di Sant'Egidio, TGR Liguria dà voce a chi è stato travolto dalla crisi economica dovuta alla pandemia e ai genovesi che hanno dato una grande risposta di solidarietà.

Oltre all'impegno e all'obiettivo di garantire che ci sia cibo per tutti, l'aiuto dei volontari consiste anche nel farsi prossimi a persone che non conoscevano i percorsi di solidarietà, che non sapevano a chi chiedere, perché in poco tempo si sono trovati a passare da una "vita normale" a una condizione di bisogno.

L'appello dei volontari non è solo a donare per l'acquisto del cibo, ma anche a dare una mano, perché tutti abbiamo bisogno di aiutare e ce n'è bisogno.

