Il Presidente del Malawi Lazarus Chakwera riceve una delegazione di Sant'Egidio: un colloquio su salute e diritti per un futuro di pace nel paese africano

Il 27 ottobre una delegazione della Comunità di Sant’Egidio è stata ricevuta dal nuovo Presidente della Repubblica del Malawi, Lazarus Chakwera, proclamato vincitore delle elezioni presidenziali il 27 giugno scorso, in seguito all’annullamento delle precedenti elezioni del maggio 2019. La sua nomina è stata definita da molti un “esempio per la democrazia in Africa”.



Tra i temi del colloquio, il grande lavoro nel paese del Programma DREAM e del Programma BRAVO! che il presidente apprezza molto, insieme all’impegno di Sant’Egidio per i più deboli, anziani, prigionieri, bambini. In particolare il presidente ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla Comunità di Sant’Egidio con le bambine di strada, spesso soggette a violenza e gravidanze precoci, auspicando un’alleanza con le istituzioni per la riduzione di questo fenomeno.

Il presidente Chakwera ha poi ricordato con piacere l’incontro di preghiera della pace svoltosi a Lilongwe nel 2018, in cui ha partecipato come pastore della Chiesa evangelica pentecostale nonché presidente delle Assemblee di Dio del Malawi e ha auspicato che si possa ripetere nuovamente in un'epoca post-Covid per proseguire insieme nell'impegno per la riconciliazione, il dialogo e la pace.