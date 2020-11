news

Anziani "mai più soli". Conferenza stampa della Comunità di Sant'Egidio il 6 novembre: storie e proposte per proteggere ma non isolare al tempo del Covid-19

In diretta streaming su www.santegidio.org

Comunicato stampa

COVID, SANT’EGIDIO: ANZIANI “MAI PIÙ SOLI"

Nella seconda ondata della pandemia occorre proteggere ma non isolare –

Ripensare a fondo il sistema di assistenza e cura della popolazione anziana in Italia



Venerdì 6 novembre, alle 11.30, in presenza e in streaming, conferenza stampa

nella Sala Conferenze della Comunità di Sant’Egidio, a Roma, in via della Paglia 14b, per:

raccontare storie di ingiusta solitudine;

dare voce a chi in questi mesi non ha potuto parlare;

lanciare proposte e soluzioni concrete per migliorare le condizioni di vita della popolazione anziana durante e oltre il Covid-19





Giornalisti e teleoperatori sono pregati di accreditarsi scrivendo a [email protected] precisando se seguiranno in streaming o in presenza per predisporre il distanziamento fissato dalle norme di prevenzione anti-Covid-19. Durante la conferenza stampa, oltre che in presenza, sarà possibile porre domande anche online attraverso un’apposita chat.