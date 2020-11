news

La preghiera ecumenica "Morire di speranza" ad Amsterdam ricorda i migranti morti per raggiungere l'Europa

Ad Amsterdam nella preghiera ecumenica “Morire di speranza” si ricordano i migranti che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l’Europa via mare o per altre pericolose rotte. Insieme alla Comunità di Sant’Egidio, domenica scorsa nella chiesa di Mosè e Aronne, si sono unite nella memoria la diaconia protestante, il Consiglio della Chiese e il movimento Catholic Worker.



Ridotta partecipazione in presenza, perle misure di contenimento della pandemia, ma molti si sono uniti online, seguendo la diretta sui siti web delle varie organizzazioni.



Durante l’ingresso i più giovani hanno portato all’altare le foto dei migranti in viaggio o fermati alle frontiere. Alla fine della liturgia, giovani e religiosi insieme si sono recati al fiume Amstel, che dà il nome alla città, dove hanno deposto in acqua una corona di fiori.