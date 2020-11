news

Premio della Baviera per l'Integrazione dei giovani migranti alla Comunità di Sant'Egidio

La Comunità di Sant'Egidio è stata insignita del Premio per l’Integrazione 2020 patrocinato dal Ministero degli Interni della Baviera per l’impegno nell’ambito dell’integrazione dei giovani migranti e rifugiati nella vita sociale. La motivazione recita: "Il premio riconosce il particolare impegno per l'integrazione nella società di adolescenti e giovani adulti di origine straniera". Ciò è particolarmente importante in un tempo in cui in Europa i giovani migranti spesso appaiono spaesati e a rischio di seduzione fondamentalista. La motivazione prosegue così: "Oltre all’aiuto all'apprendimento della lingua, vengono offerte anche attività che permettono la conoscenza reciproca, rafforzano la coesione sociale e stimolano gli scambi interculturali".



La Scuola di Lingua e Cultura Tedesca della Comunità di Sant'Egidio è presente da oltre 30 anni in diverse città tedesche ed oltre ad insegnare la lingua si sforza di integrare i nuovi europei nella società rendendoli partecipi della storia e della cultura della loro nuova patria e allo stesso tempo li invita a fare volontariato insieme alla Comunità in aiuto di chi è più povero di loro. È un aspetto dell'integrazione particolarmente riuscito che numerosi nuovi europei siano coinvolti nel sostegno ai senzatetto ed agli anziani soli e in diverse attività culturali.