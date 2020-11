news

Il processo di pace in Sud Sudan. Intervista a Mauro Garofalo (Sant'Egidio) nella puntata di "Storie di Comunità" (Padre Pio TV)

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In Sud Sudan la guerra civile – iniziata il 15 dicembre 2013 – ha causato la morte di decine di migliaia di persone. La situazione del Paese è drammatica con 2,5 milioni di persone nei campi profughi nei paesi limitrofi e 2 milioni di rifugiati interni. La pandemia e una stagione delle piogge senza precedenti hanno messo ulteriormente in ginocchio l’intero Paese. La Comunità di Sant’Egidio è da sempre impegnata nella risoluzione di conflitti e nella promozione della pace e lo scorso 14 ottobre nella loro sede di Trastevere è stato compiuto un ulteriore passo in avanti per il processo di pace in Sud Sudan. A "Storie di Comunità" (Padre Pio TV), ne parla Mauro Garofalo, responsabile delle relazioni internazionali di Sant’Egidio.

Le puntate precedenti »