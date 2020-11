news

Sud Sudan: concluso nuovo round di negoziati. Deciso monitoraggio per il cessate il fuoco. Conferenza stampa 13 novembre h.16 LIVE STREAMING

Oggi, venerdì 13 novembre, alle 16, in Via della Paglia 14b, conferenza stampa per illustrare i punti dell’intesa tra i rappresentanti del governo di unità nazionale e le delegazioni militari dell’opposizione armata (SSOMA)



Si è svolto a Sant’Egidio, dal 9 al 13 novembre 2020, un nuovo round di negoziati per la pace in Sud Sudan. Alla fine dei colloqui le delegazioni militari dell’opposizione armata (SSOMA) - non firmataria dell’Accordo di pace del settembre 2018 - e del governo di unità nazionale della Repubblica del Sud Sudan hanno raggiunto un accordo sull’adesione al cessate il fuoco.



I dettagli dell’intesa verranno illustrati, alla presenza delle parti, in conferenza stampa dal segretario generale della Comunità di Sant’Egidio, Paolo Impagliazzo, e dal generale sudanese Hamid Mohamed Dafaalla, vicepresidente del CTSAMVM, l’organo di controllo del meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco.



L’evento si terrà nella Sala Conferenze della Comunità di Sant’Egidio, in via della Paglia 14b, e verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Comunità di Sant’Egidio