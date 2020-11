news

"Tendi la mano al povero": la IV Giornata Mondiale dei Poveri con il papa, a Roma e nel mondo

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

“Tendi la tua mano al povero” (cfr Sir 7,32). La sapienza antica ha posto queste parole come un codice sacro da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con tutta la loro carica di significato per aiutare anche noi a concentrare lo sguardo sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza. La povertà assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato di essere presente nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25,40).

"Messaggio di papa Francesco per la Giornata dei Poveri 2020"

Domenica 15 novembre, in un tempo segnato dalla pandemia da coronavirus, la Comunità di Sant’Egidio celebra in tutto il mondo la quarta Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da Papa Francesco.

In un tempo in cui sembrano prevalere pessimismo e rassegnazione, la Giornata Mondiale dei Poveri, grazie al contributo di tanti volontari, è occasione per lanciare un messaggio di speranza, proprio a partire dalla solidarietà.

A Roma la Comunità parteciperà alla celebrazione nella basilica di San Pietro insieme ad un gruppo di senza fissa dimora di cui è amica tutto l’anno, e - dalle 11 alle 14 - alla mensa di via Dandolo 10, un gruppo di “nuovi europei” (originari di diversi paesi e ormai integrati) realizzerà una distribuzione straordinaria di pacchi alimentari.

Numerosi gli appuntamenti di solidarietà con i poveri – sempre nel rispetto delle norme anti-Covid - anche in altre città italiane e nel mondo. Alcuni li riportiamo in questa pagina.

In un tempo difficile, in cui tutti siamo chiamati, per evitare la propagazione del virus, a tenere una distanza fisica dagli altri, la Giornata Mondiale dei Poveri ci ricorda come sia importante non farci vincere dalla tentazione dell'indifferenza , lanciando un forte messaggio di solidarietà e dimostrando ancora una volta che nessuno si salva da solo.



Gli appuntamenti di Sant'Egidio nel mondo (lista soggetta ad aggiornamenti)

ROMA



Mensa in Via Dandolo: Distribuzione di pasti da asporto



Apertura della "Casa di Heidi" struttura di accoglienza ai senza dimora per l'emergenza freddo realizzzata insieme con le Caritas XXIV Prefettura e il IX Municipio di Roma



Oratorio San Paolo Ostiense: Raccolta di cibo e regali per i poveri



Villetta della misericordia



ITALIA



BOLOGNA

Partecipazione con alcuni amici senza dimora alla liturgia con il Card. Matteo Zuppi nella Cattedrale di San Pietro alle 10:30 successivamente distribuzione del pranzo da asporto



CATANIA

Raccolta di generi alimentari presso la sede in via Castello Ursino 4 dalle 15:30 alle18:30

Consegna spese a domicilio agli anziani dalle 15:30 alle 18:30

Consegna di Kit scolastici e libri di favole da parte dei Giovani per la Pace ai bambini della Scuola della Pace a domicilio dalle 16:00 alle 18:00



GENOVA

Apertura straordinaria della mensa in Piazza S. Sabina 2 dalle 16:30 alle 19:00 e consegna di kit scolastico a tutti i bambini e ragazzi delle Scuole della Pace, che sono costretti a casa in quarantena



NAPOLI

Pranzo itinerante per la città con i senza dimora



PADOVA

Liturgia delle 11,30 alla Chiesa dell’Immacolata in via Belzoni 71 e distribuzione di pasti da asporto alle persone in difficoltà



PARMA

Distribuzione di pacchi per le famiglie in difficoltà nella sede in borgo Santa Caterina 12 dalle 10,30 alle 11,30 e alle 11,30 Liturgia nella Chiesa di Santa Caterina



TRIESTE

Consegna di pranzi a domicilio agli anziani, alla liturgia nella Chiesa di San Giuseppe in via dell'Istria 62 alle ore 17,30 verranno benedetti dei messaggi pr gli anziani degli istituti che verranno consegnati successivamente





EUROPA



FRANCIA - Parigi - Charenton

La Comunità ha chiesto ai parrocchiani di preparare un pasto caldo per i senza fissa dimora e in molti hanno raccolto l'invito. I pasti saranno poi distribuiti dai Giovani per la Pace



GERMANIA - Würzburg

Dopo la messa distribuzione di piccoli doni agli anziani in istituto e ai poveri nei quartieri



GERMANIA - Monaco di Baviera

Sarà attiva la mensa per i poveri



POLONIA - Poznan

Lancio della prima edizione della guida "Dove dormire, mangiare, lavarsi", preparata per i senza dimora e coloro i quali desiderano aiutarli. La guida Dove è disponibile anche su una app, sia per Varsavia sia per Poznan, scaricabile gratuitamente a questo link.



POLONIA - Varsavia

Preparazione di pacchi speciali, contenenti alimenti non deperibili e un pasto caldo, per un centinaio di persone, che saranno distribuiti in luoghi isolati e periferici, dove vivono i senza dimora: in baracche, case abbandonate, parchi, roulotte.



SPAGNA - Barcellona:

Sabato 14 novembre sarà attiva la mensa e poi si svolgerà la cena itinerante

Domenica 15 novembre si svolgerà la liturgia con i poveri nella basilica Sant Just i Pastor



SPAGNA - Madrid

La Comunità parteciperà alla Liturgia celebrata in cattedrale dal card. Osoro, poi si svolgerà un pranzo con gli amici di strada e gli anziani



UCRAINA - Kiev

Distribuzione speciale di cibo a centinaia di persone





AMERICA



ARGENTINA - Buenos Aires

Nella Basilica di San Josè de Flores alle ore 12:00, Liturgia in memoria di tutte le persone che sono morte per la strada in questi ultimi tempi e degli anziani morti per il covid 19 in questi ultimi mesi negli istituti geriatrici. La liturgia sarà presieduta da mons. Ernesto Giobando vescovo ausiliare di Buenos Aires nella chiesa, dove Papa Francesco scoprì la sua vocazione sacerdotale



GUATEMALA - Alta Verapaz

Domenica le comunità distribuiranno i pasti a chi ha perso la casa a causa della Tormenta Tropicale Eta e visiteranno, portando il pranzo, i senza dimora attualmente sistemati nelle abitazione messe a disposizione dal Sindaco



HONDURAS - Tegucigalpa

La Comunità sarà presente accanto agli sffollati che abitavano lungo il fiume Choluteca, distrutte dalla Tormenta Tropicale Eta e concretamente inzieranno con loro a ricostruire le case danneggiate



MESSICO



Città del Messico

Visita agli anziani in istituto



Guadalajara

Visita e preparazione del pranzo per i migranti ospitati dalla Casa "Rifugio del Migrante"



Puebla

Visita agli amici di strada e distribuzione dei pasti





ASIA

INDONESIA Jakarta - Festa per gli anziani all'esterno di un istituto con preghiera online

Distribuzione di pasti e doni alla mensa dei poveri di Sant'Egidio a Kedoya