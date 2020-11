news

Tra gli sfollati del Nord del Mozambico, in fuga dalle violenze, bisognosi di aiuto e di pace

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La situazione nel nord del Mozambico diventa ogni giorno più drammatica. Nelle ultime settimane si sono moltiplicati gli attacchi degli pseudo-jihadisti nella regione di Cabo Delgado A migliaia sono fuggiti dalle loro case per rifugiarsi nella regioni vicine.

I sopravvissuti raccontano storie terribili di violenza e di crudeltà di cui è vittima la popolazione inerme. Gente povera, la più povera del Mozambico, che vive di pesca e agricoltura.

Molti sono fuggiti su piccole barche da Mocimboa durante l'attacco di giugno. Hanno trovato riparo su alcune isolette e dopo mesi sono giunti a Pemba (capoluogo della provincia di Cabo Delgado).

La sofferenza di questa gente è enorme. Alcuni sono morti durante il viaggio perchè caduti in acqua, o per disidratatazione e infezioni di vario genere.Dopo l'ultimo duro attacco di fine ottobre al distretto di Muidumbe, tanta gente è rimasta bloccata nella foresta senza acqua e senza cibo. Ci sono famiglie disperse.

La Comunità continua ad aiutare gli sfollati. Nella domenica dei Poveri a Pemba è stato portato cibo, sapone e mascherine a circa 150 famiglie, per lo più arrivate dal nord in barca nelle ultime settimane. Sono ospitate nelle case dei pescatori dei quartieri vicino al mare, dove oggi arrivano a convivere anche 40, 50 persone. Praticamente la popolazione di Pemba negli ultimi mesi è raddoppiata.

La Comunità di Sant'Egidio di Nampula invece ha visitato 350 famiglie di sfollati che sono state ricollocate a Corrane, a circa 60 km dalla città, su un terreno che un tempo era un campo di cotone.

In questo momento così grave, di povertà e di disperazione, ciò che consola questi profughi è - insieme all'aiuto materiale di cui hanno estremo bisogno - la visita, l'amicizia, sapere di non essere dimenticati. E i giovani di Sant'Egidio - quasi tutti più giovani della pace del 1992 - sono testimoni della fedeltà della Comunità a questo Paese e al suo bisogno di pace.



Approfondimenti