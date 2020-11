news

Nel campo profughi di Corrane, Nord del Mozambico, con la Comunità di Nampula. Un video

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Siamo a Corrane, un campo profughi nel nord del Mozambico, a circa 60 km da Nampula. Qui sono raccolte ad oggi circa 350 famiglie (più o meno 1300 persone) in fuga dalle incursioni dei terroristi della zona di Cabo Delgado. Ma ogni giorno ci sono nuovi arrivi.

Sono accampati sotto le tende donate dall'OIM all'Istituto Nazionale di Gestione delle Calamità (praticamente la Protezione Civile mozambicana ), in una zona isolata e brulla, con soltanto 4 fontane d'acqua per tutti. Qui la Comunità di Nampula sta portando aiuti, come abbiamo raccontato (vai alla news): Grazie a questo video, anche possiamo vedere e comprendere le condizioni di vita in cui versano i profughi.