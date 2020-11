news

L'impegno di Sant'Egidio contro la pena di morte: su Padre Pio TV (Canale 145), ospite Mario Marazziti, martedì 24 novembre, alle 16,35

In collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio, Padre Pio TV (canale 145) trasmette "Storie di Comunità", un appuntamento settimanale il martedì alle 16:35 che, fino alla fine dell'anno, a più voci, con interviste e immagini, approfondirà alcuni dei temi legati alle attività di Sant'Egidio.

La puntata di oggi, martedì 24 novembre, ha come ospite Mario Marazziti, coordinatore internazionale della Campagna mondiale per la Moratoria universale e l’abolizione della pena di morte del movimento internazionale “Cities for Life – Cities Against the Death Penalty”, che raccoglie oltre 2000 città nel mondo.