appuntamento

A Faisalabad in Pakistan la Preghiera per la pace delle religioni "No one is saved alone. Peace and fraternity"

La Comunità di Sant'Egidio in Pakistan insieme alla National Commission for Justice and Peace e alla Diocesi Faisalabad promuove l'Incontro di preghiera per la pace nello Spirito di Assisi con le diverse religioni. "No one is saved alone, peace and fraternity", che si tiene il 27 novembre 2020, si pone in continuità con l'Incontro di Roma.