Città per la vita 2020: in tutto il mondo le città si illuminano per dire "no alla pena di morte"

Questa sera da Roma, dove si accende il Colosseo, a centinaia di altri luoghi

Il 30 novembre del 1786 venne abolita, per la prima volta, la pena di morte in uno Stato, il Granducato di Toscana. Da allora molta strada è stata fatta nel cammino che porta all’abolizione della pena capitale nel mondo. Ma tanto si può e si deve fare ancora contro questo strumento altamente inumano oltre che inutile, dato che non funziona come deterrente e riduce gli Stati a meri esecutori di ingiustizia.

Oggi il monumento più celebre di Roma, per l’occasione, verrà questa sera illuminato a termine del Webinar #stand4humanity e farà da sfondo a una spettacolare scenografia di videomapping. Ma già in questi giorni molte città, ormai oltre 2300, hanno iniziato ad illuminare i propri monumenti per dire di “no” alla pena di morte. Si tratta ormai di un movimento che coinvolge migliaia di persone in tutti i continenti e che è riuscito, attraverso un paziente impegno collettivo e rapporti con i diversi governi, a diminuire il numero dei Paesi mantenitori.

Stai dalla parte dell'umanità #stand4humanity #nodeathpenalty

