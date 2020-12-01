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Prayer of Mary Mother of the Lord, with the Community of Sant'Egidio at 8 p.m. (UTC 1)

December 1 2020 - ROME, ITALY

Live streaming prayer

Memory of the blessed (Saint) Brother Charles of Jesus (Charles de Foucauld), the "universal brother," killed in 1916 in the Algerian desert where he lived in prayer and in fraternity with the Tuareg people.

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