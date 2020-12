news

Presentazione del libro "Roma. La Chiesa e la città nel XX secolo" di Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo LIVE SU FACEBOOK

Alle ore 17:00 dall'Aula della Conciliazione del Palazzo Lateranense

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Oggi la presentazione del libro "Roma. La Chiesa e la città nel XX secolo" di Andrea Riccardi e Marco Impagliazzo, con prefazione del card. De Donatis, viene trasmessa in diretta televisiva su Telepace (canale 73 e 214 in HD; 515 di Sky) e in streaming sulle pagine Facebook della diocesi di Roma e della Comunità di Sant'Egidio.

Intervengono:

il cardinale vicario Angelo DE DONATIS,

il cardinale Pietro PAROLIN ,

don Gerardo CURTO,

Linda GHISONI,

Adriano ROCCUCCI,

Umberto GENTILONI SILVERI.

Modera monsignor Walter INSERO.

Saranno presenti gli autori Andrea RICCARDI e Marco IMPAGLIAZZO