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Preghiera per i Malati, con la Comunità di Sant'Egidio online alle 20:00

7 Dicembre 2020 - ROMA, ITALIA

Preghiera in streaming

Memoria di sant'Ambrogio ( 397), vescovo di Milano. Pastore del suo popolo, difensore dei poveri e dei deboli contro ogni sopraffazione, fu forte nel difendere la Chiesa di fronte all'arroganza dell'imperatore.

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