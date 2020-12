news

Ciano International e Comunità di Sant'Egidio insieme per i nuovi poveri

Sabato 5 dicembre, nella Giornata Mondiale del Volontariato, a Roma , presso il Centro della Comunità di Sant’Egidio nel quartiere Tuscolano alcuni dipendenti della Ciano International hanno distribuito oltre 600 pacchi di generi alimentari e di prima necessità a famiglie e a persone che, a causa della pandemia e del lockdown, sono in situazione di precarietà economica. Cesare Zucconi, a nome della Comunità di Sant’Egidio , ha insistito sull’importanza di sviluppare sinergie virtuose che sappiano reggere all’impatto della crisi, come è avvenuto con la collaborazione tra Sant’Egidio e la Ciano International. Iniziative che, in questo tempo di pandemia, non solo allargano le reti della solidarietà ma ma permettono di guardare con più fiducia al futuro”. Roberto Bruni, Amministratore della Ciano International, ha sottolineato come “l’azienda sin nei primi mesi dell’inizio della pandemia si è prodigata nel rispondere all’emergenza sociale. È stata organizzata una raccolta di fondi tra i nostri dipendenti e fornitori al quale ha partecipato con il maggior contributo l’Azienda stessa. La collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio ci ha consentito di distribuire generi alimentari e di prima necessità prima dell'estate in alcune città italiane e oggi a Roma. Questa scelta è coerente con le attività che svolgiamo in tante aree del mondo dove ci occupiamo di approvvigionamento alimentare e che ci fa comprendere la crisi e le condizioni che molti europei ed italiani oggi vivono a causa della pandemia.”