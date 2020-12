news

L'impegno dei Giovani per la pace per abbattere il muro dell'esclusione, comincia dai bambini della periferia.

Siamo a Primavalle, uno dei primi quartieri di presenza di Sant'Egidio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Dare spazio all'amicizia, alla condivisione e alla pace, anche quando la pandemia rende più difficile incontrarsi e stare insieme. Michele, intervistato da Rai News 24, racconta l'impegno dei giovani della Comunità di Sant'Egidio che in questi mesi hanno riorganizzato la Scuola della Pace, a Primavalle e in tante altre periferie a Roma e in Italia, per non far mancare ai più piccoli uno spazio per crescere insieme e fare i compiti, nel rispetto delle norme sanitarie.