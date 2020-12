appuntamento

A Milano, preghiera in memoria di don Roberto Malgesini, a tre mesi dalla morte

Alle ore 20:00 nella chiesa di San Bernardino, via Lanzone 13

Martedì 15 dicembre, a tre mesi dalla morte di don Roberto Malgesini, sacerdote della Diocesi di Como, ucciso da una delle persone a cui forniva aiuto nella sua comunità, la Comunità di Sant’Egidio di Milano organizza un momento di preghiera in sua memoria alle 20 nella chiesa di San Bernardino in via Lanzone 13.