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Preghiera con Maria, Madre del Signore con Sant'Egidio. Ricordo di Gigi, bambino di Napoli, morto violentemente nel 1983

15 Dicembre 2020

Preghiera in streaming

Con Gigi ricordiamo tutti i bambini che soffrono o che sono morti per la violenza degli uomini. Preghiera per i bambini. Meditazione di Marco Impagliazzo

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