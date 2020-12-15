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Preghiera con Maria, Madre del Signore, online con la Comunità di Sant'Egidio alle 20:00. Ricordo di Gigi, bambino di Napoli, morto violentemente nel 1983.

15 Dicembre 2020

Preghiera in streaming

Con Gigi ricordiamo tutti i bambini che soffrono o che sono morti per la violenza degli uomini. Preghiera per i bambini.

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