Non solo cibo, ma un impegno per la salute di chi vive in strada a Civitavecchia. Vaccini contro l'influenza per iniziativa di Sant'Egidio e ASL

A Civitavecchia la Comunità di Sant'Egidio, alla consueta distribuzione di viveri del sabato, ha associato la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza. L'iniziativa, in collaborazione con l'ASL Roma 4, si rivolge a persone in condizioni di povertà ed emarginazione.

La vaccinazione permette di contenere l'epidemia influenzale e di ridurre le complicanze per la salute delle persone fragili. Tra loro, i senzatetto e gli ospiti delle convivenze protette della Comunità. Il vaccino assume ancora più importanza durante la pandemia, perché facilita la distinzione dell'influenza stagionale dai casi dubbi di coronavirus, come spiega il medico Massimo Magnano della Comunità di Sant'Egidio, intervistato dal TGR Lazio.