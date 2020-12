news

Meditazioni di Avvento di Andrea Riccardi. Dall'isolamento della malattia alla speranza della guarigione. (Lv 13,9-17.45-46)

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nel Levitico, tra le istruzioni apparentemente "fredde" quando parla dei lebbrosi e delle pratiche da osservare, si legge della speranza della guarigione (Lv 13,9-17.45-46). Fin dal libro di Giobbe, mentre c'è chi crede che la malattia sia una punizione divina, si vede che la sofferenza di Giobbe non viene dall'alto. Allora si comprende come Dio non sia alla causa della malattie, ma è amore e il mondo può rinascere da una moltiplicazione della compassione.

Meditazione di Andrea Riccardi alla preghiera per i malati con la Comunità di Sant'Egidio in tempo di Avvento (7 dicembre 2020)