news

Una delegazione di Sant'Egidio in Sud Sudan: prosegue l'impegno per favorire il processo di pace

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Una delegazione della Comunità di Sant'Egidio, con Paolo Impagliazzo e Mauro Garofalo, si è recata in Sud Sudan dove ha incontrato il presidente, Salva Kiir Mayardit, il primo vicepresidente Riek Machar e numerosi membri del governo e della comunità internazionale.

Con queste consultazioni continua l'impegno della comunità di Sant'Egidio per la pace e la stabilità del sud Sudan cominciati a gennaio 2020 attraverso la firma della dichiarazione di Roma. La visita è stata anche l'occasione per rinnovare l'amicizia e la collaborazione con il consiglio ecumenico delle Chiese del Sud Sudan.

Le consultazioni sono continuate a Nairobi dove la delegazione è stata ricevuta dal ministro degli esteri keniota che ha espresso il suo apprezzamento per l'impegno della Comunità per la pace nel continente africano e per il servizio gratuito ai poveri.