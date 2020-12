news

Il cibo buono che fa del bene. Sabato 19 dicembre, Just Eat dona 50 centesimi per ogni ordine ricevuto per le distribuzioni di cibo di Sant'Egidio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Just Eat partecipa alla Winter Charity Campaign, un progetto globale del gruppo Just Eat Takeaway.com, che prevede, per sabato 19 dicembre, un’intera giornata in cui verranno donati 50 centesimi per ogni ordine effettuato in tutta Italia e da tutti i 18.000 ristoranti partner dell’app, e nel mondo dagli altri paesi, per raccogliere fino a 1.5 milioni di euro. L’attività celebra anche la Giornata Internazionale della Solidarietà che si tiene ogni 20 dicembre.



L'iniziativa

La Winter Charity Campaign vedrà coinvolto tutto il gruppo Just Eat Takeaway.com nella sua più grande iniziativa benefica mai messa in campo finora: sabato 19 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale della Solidarietà, per ogni ordine ricevuto verranno donati 50 centesimi, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di clienti possibile e contribuire ad aiutare oltre 10 associazioni di beneficenza in 17 mercati tra quelli in cui opera il gruppo, raccogliendo fino a 1.5 milioni di euro. In Italia quindi saranno donati 50 centesimi per ogni ordine ricevuto nella giornata di sabato 19 dicembre, coinvolgendo così oltre 18.000 ristoranti su tutto il territorio.

Il ricavato sarà devoluto alla Comunità di Sant’Egidio, come supporto delle sue attività di sostegno alimentare, incrementate in tutta Italia per rispondere all’accresciuto bisogno di tante famiglie vulnerabili nel 2020 a causa della pandemia.