La solidarietà suona al citofono degli anziani romani nel quartiere di San Giovanni a Roma con il programma "Viva gli Anziani!"

Nel quartiere San Giovanni a Roma, gli amici della Comunità di Sant’Egidio hanno iniziato a portare nelle case degli anziani ultraottantenni un piccolo dono e gli auguri di Natale.

Sono più di 1000 anziani contattati attraverso il programma Viva gli anziani, promosso dalla Comunità.

Con loro, per più di un anno, abbiamo parlato anche lungamente solo attraverso il citofono. Non è stato possibile incontrarsi, non solo per la paura di chi non si conosce, ma soprattutto per il distanziamento imposto dalla pandemia. In questi giorni le porte si sono aperte, c’è stato stupore e gioia per questa visita, svolta rispettando tutte le disposizioni di sicurezza, e per il dono inatteso.