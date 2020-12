news

I pacchi natalizi di Sant'Egidio: un aiuto concreto insieme a una parola che scalda il cuore. Servizi televisivi sul #Natalepertutti

A Ostia, sul litorale di Roma, e a Trastevere

Natale si avvicina e cresce la generosità di chi sostiene la Comunità di Sant'Egidio che passerà le feste con i più poveri. Anche se in modo diverso, senza le grandi tavolate e la possibilità di mangiare insieme, per via del coronavirus, ci sarà tutto del Natale con Sant'Egidio: i pasti caldi, i doni, l'affetto.

Nei servizi televisivi si vedono i preparativi nei centri della Comunità a Roma, che come in altre città italiane e nel mondo si organizzano per le distribuzioni alimentari in occasione delle feste, per non far mancare il sostegno nel lockdown natalizio.

A Ostia

A Trastevere