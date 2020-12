news

Comunicato Stampa: Natale di Sant'Egidio con i poveri, nel cuore della pandemia

Doni e pasti natalizi in Italia e in tutto il mondo per non dimenticare nessuno – Un evento speciale a Santa Maria in Trastevere

Nel cuore della pandemia la Comunità di Sant’Egidio passerà, anche quest’anno, il Natale insieme ai poveri e ai fragili di cui è amica da sempre. La pandemia in corso, nel rispetto delle norme di distanziamento e prevenzione, non impedisce di passarlo con le persone che hanno più bisogno di avere qualcuno accanto in questo tempo di feste. Anzi, ci invita a fare di questo Natale 2020 un evento ancora più sentito.

Per questo, in tutto il tempo delle feste natalizie, la Comunità di Sant’Egidio ha avviato momenti di distribuzione di pacchi alimentari e doni in Italia, in tutta Europa e negli altri continenti, segnati dalla comune emergenza del Covid-19. Lo scorso Natale eravamo 60 mila in Italia e oltre 200 mila in tutto il mondo. Profondamente convinti che non ci si salva da soli, insieme a molti volontari, soprattutto giovani, che si sono uniti a noi in questi mesi, anche quest’anno vogliamo raggiungere tanti senza fissa dimora, anziani, famiglie impoverite dalla crisi e tutti coloro che attendono un segno per rinascere insieme.

A Santa Maria in Trastevere, dove si realizzò il primo pranzo di Natale con i poveri nel lontano 1982, avrà luogo, alle 12.30, un evento speciale con un centinaio di poveri: pur in assenza del grande banchetto a cui siamo abituati – per le norme anti-Covid - vivremo una festa ancora più sentita con consegna di regali e uno speciale pasto natalizio prêt-à-porter confezionato con materiale compostabile.