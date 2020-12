news

Vigilia di Natale "itinerante" con Sant'Egidio: si fa festa per gli anziani anche fuori dagli istituti, con chi è solo, con i bambini delle periferie e dei campi rom

Le prime foto del Natale 2020

Siamo alla Vigilia di questo Natale diverso, ma come abbiamo promesso all'inizio dell'Avvento, lo trascorreremo con gli amici di sempre (e s e possibile anche con qualcuno in più).

E' una Vigilia itinerante, vicino agli anziani nelle RSA, con chi è solo, con i bambini delle periferie e dei campi rom, che aspettano un regalo.

I Giovani per la Pace in questo periodo, si stanno trasformando in Babbo Natale, e raggiungono tanti luoghi diversi, perché ci sia una buona notizia per tutti, con l'augurio - e l'impegno - che, nel tempo della pandemia, nessuno sia lasciato da solo.