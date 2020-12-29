news

Tempo di Natale, Memoria del Profeta Davide, online con la Comunità di Sant'Egidio alle 20:00

29 Dicembre 2020

Preghiera in streaming

Memoria del santo profeta Davide. A lui sono attribuiti alcuni salmi. Da secoli i salmi nutrono la preghiera degli ebrei e dei cristiani. Memoria di san Tommaso Becket ( 1170), difensore della giustizia e della dignità della Chiesa.

Condividi su