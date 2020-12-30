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Preghiera del Tempo di Natale, online con la Comunità di Sant'Egidio

30 Dicembre 2020

NatalePreghiera in streaming

Ricordo di Laurindo ( 1989) e di Madora ( 1991), giovani mozambicani della Comunità di Sant'Egidio, morti a causa della guerra; con loro ricordiamo tutti i giovani morti per i conflitti e le violenze.

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