Promuovere la "cultura della cura" per costruire un mondo di pace. Andrea Riccardi sul messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace

Intervista su Vatican News

“Pace in tutte le terre 2021”. E’ il tema della manifestazione virtuale promossa dalla Comunità di S. Egidio in occasione della Giornata Mondiale della Pace. Anche se il lockdown imposto dalla pandemia non consente quest’anno lo svolgimento della tradizionale marcia fino a Piazza San Pietro, i volontari non rinunciano a cominciare il nuovo anno insieme a chi lavora per un mondo più giusto e più umano, libero da guerre, terrorismo e ogni forma di violenza. Sarà possibile seguire l’evento in streaming e ascoltare le testimonianze dei centri Dream, per la cura dell’Aids in Africa e la prevenzione del Covid-19, in particolare quello di Zimpeto, in Mozambico, visitato un anno fa dal Papa.



Le testimonianze e i collegamenti previsti

Ci saranno contributi dal Nord dello stesso Paese, dove gli attacchi dei gruppi armati hanno creato non solo tante vittime ma migliaia di sfollati o, ancora, dal Libano, dove l’esplosione dell’estate scorsa ha indebolito ulteriormente una nazione già in grande sofferenza. Si parlerà anche dei corridoi umanitari, aperti dallo stesso Libano, per i profughi siriani, e dall’isola greca di Lesbo, del processo di pace in Sud Sudan e del Centrafrica, dove si sono appena svolte le elezioni presidenziali e dove occorre proteggere il percorso verso il disarmo e il dialogo nazionale. (Continua a leggere)