La Comunità di Sant'Egidio del Piemonte lancia un appello alla solidarietà con i più fragili nell'emergenza freddo di questi giorni

In questi giorni di freddo intenso, in cui il Nord Italia è coperto di neve, la Comunità di Sant'Egidio del Piemonte ha lanciato un appello alla solidarietà con i più fragili, le persone senza dimora:

Appello 'Emergenza Freddo'

Il Natale è stato momento di gioia ma anche di incontro con tante sofferenze e difficoltà.

I bollettini meteo che annunciano un'ondata di gelo e neve anche in Piemonte ci spingono a preoccuparci di chi non ha un tetto dove ripararsi. Molti li conosciamo ma tanti altri li abbiamo incontrati in questo Natale per strada o perchè hanno bussato alla nostra porta.

La Comunità di Sant'Egidio Piemonte lancia un appello a tutti per una raccolta straordinaria di sacchi a pelo termici-impermeabili e giacche invernali impermeabili e/o di aiuti per poterli acquistare e distribuire rapidamente.



Per le norme anti-Covid si può accettare solo materiale nuovo o nell'imballo originale e mai utilizzato.