news

Alla Scuola di Lingua e Cultura italiana della Comunità di Sant'Egidio sono aperte le iscrizioni per i corsi di formazione professionale

Da gennaio 2021 sono riaperte, presso la Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant'Egidio di Roma, le iscrizioni ai seguenti corsi professionali:



- Corso per Care Giver in collaborazione con la ASL RM 1

Il corso è dedicato a tutte quelle persone che desiderano imparare a prendersi cura degli altri. È aperto soprattutto a chi vuole qualificarsi nell’ambito lavorativo come badante, o a chi vuole farlo per motivi di legame personale (parenti, amici, volontari) con persone anziane, malate, disabili o con bambini.



Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria della Scuola a Piazza Santa Maria in Trastevere 23, il giovedì dalle 15.30 alle 19.00 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Oppure si può scrivere una mail ad uno dei seguenti indirizzi:



[email protected]

[email protected]

Per maggiori informazioni vedi anche: https://www.aslroma1.it/caregiver