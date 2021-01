news

#Natalepertutti nell’Oriente Cristiano. Alcune immagini dall'Ucraina

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Le feste per il Natale 2020 non sono ancora finite; in Ucraina la Comunitò di Sant'Egidio ha festeggiato con i senza dimora e gli anziani il Natale Ortodosso, che seguendo il Calendario Giuliano, arriva il 7 gennaio, permettendo a #Natalepertutti di raggiungere altri nuovi amici in tante parti del mondo.