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Preghiera della Santa Croce, in streaming con la Comunità di Sant'Egidio alle 20:00

22 Gennaio 2021

Preghiera in streaming

Preghiera per l'unità dei cristiani. Memoria particolare delle Chiese e comunità ecclesiali protestanti (luterane, riformate, metodiste, battiste, pentecostali ed evangelicali).

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