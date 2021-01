news

Emergenza freddo: Nuovi spazi di accoglienza per i senza dimora a Roma

La risposta alle morti per il freddo nella città di Roma è stata, per la Comunità di Sant'Egidio, cercare soluzioni "creative", aprire cioè spazi dove realizzare accoglienza notturna.

Si sono aggiunti così, ai circa 100 posti che la Comunità aveva già reperito, un'altra ottantina e altri sono in procinto di essere approntati. Gli ultimi in ordine di tempo, sono gli spazi reperiti nella chiesa del Buon Pastore, (da tempo non utilizzata per il culto) e quelli di Via Giulio Agricola, nella zona del Tuscolano, in una palestra messa a disposizione dall'Università popolare dello sport e libera Accademia di Roma e nel quartiere Ostiense, in collaborazione con la Comunità di San Paolo.

Prosegue inoltra la collaborazione con albergatori che, grazie anche al sostegno economico di amici e volontari, hanno scelto di mettere a disposizione dei senzatetto le loro strutture, inutilizzate a causa dello stop al turismo legato al Covid e la collaborazione con il progetto Housing First.

Le foto mostrano nell'ordine i centri a Roma nei quartieri Tuscolano (1-2), Trastevere-Buon Pastore (3-4) e Ostiense-San Paolo (5-6).

